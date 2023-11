São raros os momentos em que não é difícil enfrentar o Atlético-MG em Belo Horizonte. O que dizer desse atual time mineiro em 2023 então? Um grupo milionário e que ainda sonha com o título brasileiro. Agora a derrota do Grêmio nesse domingo (26) por um placar de 3 a 0 não se justifica apenas por isto. Sofrer gols é regra para o time no campeonato.