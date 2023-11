O Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-MG. O jogo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, será disputado às 16h deste domingo (26), na Arena do Galo, em Belo Horizonte. O Tricolor é o quarto colocado, com 59 pontos, enquanto estão na sexta posição, com 57. O líder Palmeiras soma 62.