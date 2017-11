Reprodução / Agência RBS

O jornal Sport, da Catalunha, informou que Arthur era um dos alvos do Barcelona para a próxima janela de transferências . Em entrevista coletiva neste sábado (4), após o treino que confirmou força máxima para enfrentar o Flamengo, o volante do Grêmio afirmou que ficou sabendo que está sendo observado por emissários do clube catalão. Mesmo assim, o jogador garantiu foco na disputa da Libertadores e do Brasileirão com o clube gaúcho.

- Fico feliz por ter uma grande equipe de olho em mim. Não chegou nada oficial, mas fiquei sabendo que tem gente do Barcelona me observando. Tento me focar ao máximo no Grêmio, é aqui que tudo vai acontecer. Estou bem tranquilo, focado e feliz pelo interesse - comentou.

Até para continuar chamando a atenção dos clubes europeus, Arthur definiu como meta buscar o título da Libertadores com o Grêmio.

- O título é um respaldo muito grande para qualquer jogador. O mais importante é a equipe toda se comportar bem. Assim me sairei bem também. o principal é me manter focado nos jogos decisivos. Se vier o título, será a cereja do bolo - afirmou.