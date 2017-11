André Ávila / Agencia RBS

Até 22 de novembro, data do primeiro jogo da final da Libertadores com o Lanús, uma dúvida não sairá da cabeça de Renato Portaluppi: Everton ou Fernandinho como titular do Grêmio? A atuação de luxo contra o Flamengo, com dois gols em três minutos, na vitória por 3 a 1, neste domingo (5), na Arena, fez o Cebolinha ganhar de vez o apoio da torcida, que vibrou com sua entrada em campo.

O treinador, é claro, fará mistério. Ao final do jogo de domingo, que fez sua equipe retomar o terceiro lugar do Brasileirão e se firmar no G-4, Renato limitou-se a dizer que a briga pela titularidade está aberta.

— A disputa é sadia, todos respeitam o companheiro. O jogador precisa aproveitar as chances. Seja 10 minutos, 45 ou 90. Tem que estar focado o tempo todo. Estou ligado, atento, vendo as coisas. Algumas vezes em que o Everton iniciou e não foi bem, o Fernandinho entrou e deu resposta — analisou Renato.

Além da grande atuação, Everton igualou-se a Fernandinho como artilheiro do Grêmio no Brasileirão com oito gols. Na temporada, soma 11 e está atrás somente de Luan, 17 gols, e Lucas Barrios, 18, como goleador do time neste ano. Ainda eufórico pelo desempenho contra o Flamengo, o Everton lembrou do 6 a 3 sobre a Chapecoense, em que marcou dois gols em dois minutos e ainda fez seu terceiro no final daquela partida.

— Fui feliz de estar revivendo este momento. Entro focado para buscar os espaços abertos em campo. A gente tem que ir com calma, o grupo está fechado e quem vem jogando está entrosado — disse Everton, que completou: — Quando o treinador pede para entrar, tem que mudar a cara do jogo. Já sei que amanhã (segunda), o Renato vai brincar comigo dizendo que vi o DVD dele.

O atacante ainda lembrou que foi Pará, hoje no Flamengo, quem deu seu apelido de Cebolinha pela semelhança com o personagem criado por Mauricio de Sousa. E, depois da jogada do segundo gol, às costas do lateral do time carioca, Everton brincou com o fato.

— Retribuí a ele da melhor forma possível. Acostumei com o apelido, todos da minha família me chamam assim. Nem por Everton atendo mais — sorriu.

Além da disputa entre Everton e Fernandinho, Renato também trata de reabilitar o centroavante Lucas Barrios para enfrentar o Lanús. Após sofrer lesão muscular contra o Barcelona de Guayaquil, o paraguaio pode retornar no jogo com o Vitória, no próximo domingo, que ocorrerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

— Ele jogará no dia 22 contra o Lanús. Tem feito alguns treinamentos e está se sentindo melhor. Nossa fisioterapia e nosso departamento médico estão tomando conta dele. Antes do dia 22, o Barrios vai jogar — assegurou Renato.

Com contrato até dezembro, Barrios ainda nem começou a negociar sua renovação. As tratativas, segundo o vice de futebol Odorico Roman, só se iniciarão no final da temporada.