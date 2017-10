Um dos artilheiros do Grêmio na temporada, Lucas Barrios saiu do gramado do estádio Monumental de Guayaquil satisfeito com o desempenho da equipe. Mesmo que não tenha sido decisivo para a vitória por 3 a 0, que encaminhou a vaga na final da Libertadores, o atacante destacou o rendimento coletivo do time.