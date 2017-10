1. Temer vence no Congresso

A segunda denúncia contra Michel Temer foi congelada na Câmara nesta quarta-feira (25) e só será retomada após o fim do mandato do presidente, em janeiro de 2019. A vitória, no entanto, ficou aquém da esperada pelo Palácio do Planalto: alcançou o apoio de 251 deputados, 12 a menos do que em agosto, quando a primeira acusação foi suspensa.

2. Votos dos deputados gaúchos

Segunda bancada a votar na sessão desta quarta-feira (25), a maioria dos deputados gaúchos posicionou-se contra o presidente Michel Temer. Confira aqui como votou cada parlamentar gaúcho. Único deputado gaúcho a mudar de voto em relação à primeira denúncia, Carlos Gomes (PRB) defende que faltaram provas na mais recente acusação.

3. Internação de Temer

Enquanto a Câmara decidia seu futuro, Michel Temer sentiu um desconforto por volta do meio-dia e, diagnosticado com uma obstrução urológica, foi encaminhado ao Hospital Militar. Após ter recebido alta ocorreu às 20h, o presidente foi fotografado ao lado da primeira-dama. Saiu caminhando e acenou aos jornalistas dizendo apenas que estava "inteiro".

4. Grêmio

Após a goleada sobre o Barcelona-EQU, o Grêmio chega por volta do meio-dia a Porto Alegre, onde deve ser recebido por um grande número de torcedores no aeroporto. A empolgação se justifica: com o placar, o time de Renato pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado à final da Libertadores.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Inter

O Inter treina nesta quinta-feira (26) às 9h30min. Na atividade, Guto deve encaminhar a equipe com Alemão e Roberson, que ganha a vaga de Leandro Damião por conta de dores musculares. A próxima partida colorada está marcada para sábado (28), contra o Ceará, no Beira-Rio.

6. Investimento no Salgado Filho

Nova administradora do Salgado Filho, a Fraport prevê investimento inicial de R$ 600 milhões em obras no aeroporto da Capital. Conforme a empresa alemã, a quantia será aplicada entre 2018 e 2021 em melhorias como a ampliação da pista.

7. Preço da gasolina em Porto Alegre

A Petrobras confirmou aumento de 0,6% no preço da gasolina comercializada nas refinarias, valendo a partir desta quinta-feira (26). O novo reajuste fez o Procon de Porto Alegre realizar uma pesquisa de preços em postos de combustíveis da Capital. Confira aqui os valores.

8. Queda do juros básicos

Pela nona vez seguida, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu nesta quarta-feira (25) a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 8,25% ao ano para 7,5% ao ano.

9. Obra parada em via da Capital

Faltando apenas 10% para a conclusão da trincheira da Avenida Ceará, em Porto Alegre, a obra está completamente parada desde dezembro do ano passado. O motivo é uma dívida da prefeitura no valor de R$ 2,1 milhões com o consórcio responsável.

10. Alerta de temporais

A Defesa Civil emitiu alerta para a possibilidade de temporal e chuva forte no Rio Grande do Sul entre quarta e sexta-feira (25 e 27). A chuva ingressa no Estado pelo Noroeste e deve se espalhar por todas as regiões.