Voluntários da Hamburgada do Bem Hamburgada do Bem / Divulgação

É tempo de ajudar, de ser solidário com o próximo e, sobretudo, de levar um pouco de alegria às crianças. No próximo dia 28, o Grêmio e a ONG paulista Hamburgada do Bem promoverão na Arena a primeira edição da "hamburgada" em um clube de futebol do Brasil. Mil crianças das comunidades do Humaitá, Farrapos e Navegantes já foram cadastradas e passarão o último sábado de outubro se deliciando com hambúrgueres, batatinhas fritas, refrigerantes, milkshakes, brigadeiros e algodão doce, além de toda uma estrutura com brinquedos, que será montada na entrada do estádio gremista.

Para que a ação seja um total sucesso, clube e ONG ainda precisam de voluntários. Mais de 310 pessoas já estão inscritas para trabalhar na linha de montagem da hamburgueria itinerante, mas toda a solidariedade é bem-vinda. O Grêmio vem incentivando os seus torcedores a se inscreverem no site da Hamburgada do Bem, contribuindo com R$ 50, e, sobretudo, ajudando a trabalhar com a garotada nesse fim de semana onde será comemorado o Mês da Criança. O que pode ser algo comum para muitas crianças, certamente será um dia especial para a meninada da Comunidade Tri: Humaitá, Farrapos e Navegantes.

- Recebemos o convite do Grêmio, depois que o clube ficou sabendo do nosso projeto. A Hamburgada do Bem nasceu em São Paulo, já fizemos eventos no Rio, na comunidade da Rocinha, em Ribeirão Preto e em Goiânia. Mas é a primeira vez que levaremos nossa estrutura para um clube de futebol - comemora Luly Zonta, voluntária da Hamburgada do Bem.

Para o dia de solidariedade, cem voluntários virão por conta própria de São Paulo para a Arena. Além disso, o caminhão da Hamburgada sairá da capital paulista para Porto Alegre, trazendo toda a estrutura para a linha de montagem da hamburgueria.

- Podes ter certeza: é um hamburgão, com a carne assada em nossas churrasqueiras, que montaremos na Arena do Grêmio. Além de maionese, catchup, mostarda, refri, milkshake, brigadeiro, pipoca e algodão doce. Mas não é somente o hambúrguer: as crianças passarão o dia brincando e recebendo o carinho dos voluntários. Nosso sonho é contar com 800 voluntários em Porto Alegre - promete Luly, lembrando que o projeto já atendeu a mais de 16 mil crianças e conta com cinco mil voluntários Brasil afora.

A Hamburgada do Bem na Arena começará às 9h, com uma recepção e café da manhã aos voluntários e, a partir das 10h, a casa do Grêmio se tornará uma festa para a criançada. Os voluntários precisam se inscrever até o dia 23 de outubro, por meio do site www.hamburgadadobem.com.br.

Projeto teve início em 2015 e será realizado pela primeira vez em um clube de futebol Reprodução

No Grêmio, a ideia de convidar a Hamburgada do Bem ficou a cargo do Departamento de Responsabilidade Social do clube, que trata também de todas as questões sociais que envolvem o Grêmio e a comunidade entrono da Arena. Conforme o sucesso da parceria e do voluntariado gremista, muitas outras edições da Hamburgada ocorrerão em Porto Alegre.

Como ajudar

- O Grêmio já vendeu 310 convites a voluntários para a Hamburgada do Bem

- Para ser um voluntário, é preciso se inscrever no site www.hamburgadadobem.com.br, contribuindo com R$ 50

- O prazo para se inscrever na Hamburgada do Bem na Arena se encerra no dia 23

- O evento acontecerá com sol ou chuva

- Faça um bem a você mesmo: seja voluntário