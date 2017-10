Fora do banco em Guayaquil e ausente da viagem a Florianópolis, o atacante Miki Arroyo também não estará à disposição de Renato Portaluppi para a partida desta quarta-feira (01/11) contra o Barcelona-EQU. O jogador está com a garganta inflamada e não participou do treino desta segunda-feira (30), no CT Luiz Carvalho.