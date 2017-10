Cortez quer o Grêmio com atenção total nesta quarta-feira (1º) contra o Barcelona-EQU. Apesar da vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, o lateral-esquerdo lembrou a eliminação do Flamengo para o America-MEX em 2008. A equipe carioca venceu a partida de ida por 4 a 2 no México, mas foi goleada por 3 a 0 no Maracanã e acabou eliminada.