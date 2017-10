Lauro Alves / Agencia RBS

Implementada pela Conmebol na semifinal da Libertadores, a tecnologia de árbitro de vídeo (VAR) já chegou a Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira, a entidade realizou uma demonstração na Arena, que receberá nesta quarta-feira o primeiro jogo com VAR na Capital, entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil.

O evento foi conduzido por Wilson Seneme, ex-árbitro brasileiro que hoje é presidente da comissão de arbitragem da Conmebol. Ele destacou o desafio que a entidade vive com a implantação do árbitro de vídeo. Se tem por instinto anular o gol, o árbitro de campo não pode apitar. Se isso ocorrer, o árbitro de vídeo não pode interferir - explicou Seneme, ao ressaltar que o VAR somente faz uma recomendação de revisão ao árbitro de campo, que terá a palavra final sobre a ação entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil.

– Somos a primeira confederação no mundo que implantou esta tecnologia – disse Seneme, que completou: – É um momento histórico para o Brasil, o primeiro jogo organizado pela Conmebol no país com árbitro de vídeo ocorrerá em Porto Alegre.

Em uma explanação no auditório da Arena, Seneme, que estava acompanhado do ex-árbitro argentino Héctor Baldassi, que também integra a comissão da Conmebol, e de Nuno Pereira, responsável pela empresa MediaPro, que viabilizou a implantação do VAR, destacou o funcionamento da tecnologia no futebol.

A comunicação entre o VAR é o árbitro de campo ocorrerá através de um ponto eletrônico, como hoje já ocorre entre o trio de arbitragem. Após a ocorrência de um lance que não foi detectado, o VAR poderá recomendar uma revisão, que será decidida pelo árbitro central.

O objetivo da Conmebol, ao implantar o VAR, é detectar erros claros que possam modificar o resultado de um jogo. Por isso, a atuação do árbitro de vídeo é restrita a quatro situações: gols, decisões em pênaltis, incidentes de cartão vermelho e confusão de identidade.

Na Arena do Grêmio, a estrutura de VAR será instalada em um contêiner ao lado dos caminhões de transmissão das emissoras Fox e Globo, localizados abaixo da esplanada do estádio. Na lateral do campo, próximo ao túnel de acesso ao gramado, ficará a área de revisão, um monitor em que o árbitro poderá visualizar os lances em seus diferentes ângulos.

