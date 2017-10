O jogo de volta da semifinal da Libertadores entre Grêmio e Barcelona-EQU será histórico. O duelo desta quarta-feira (1), às 21h45min, em Porto Alegre, contará com o uso do árbitro assistente de vídeo (AV). Será a primeira vez que uma partida internacional terá o uso do recurso eletrônico no Brasil.

Por conta da importância do processo, a Conmebol convocou uma coletiva de imprensa para tratar do assunto nesta terça-feira (31). Comandada pelo presidente da comissão de arbitragem da entidade, o brasileiro Wilson Seneme, a conversa esclareceu dúvidas e mostrou detalhes da estrutura que será utilizada na Arena do Grêmio. O ex-árbitro argentino Héctor Baldassi, integrante da comissão de arbitragem, e o português Nuno Pereira, Gerente de Projeto Media Pro, empresa que opera o sistema técnico do árbitro de vídeo, também participaram do encontro.

Foi possível entrar no contêiner e conhecer o espaço onde os árbitros assistentes de vídeo ficarão durante a partida entre brasileiros e equatorianos. A estrutura ficará no estacionamento da Arena do Grêmio ao lado dos caminhões de transmissão da TV Globo e dos canais Fox Sports, empresas que detém os direitos de transmissão da Libertadores.

Assista e conheça os bastidores do local em que ficarão os árbitros assistentes de vídeo.