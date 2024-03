O resultado do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) sobre as confusões ocorridas no Gre-Nal 441 foi positivo para todos os envolvidos. Após a sessão que foi realizada nesta quinta-feira (14), foi decidido pelas absolvições do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, do diretor esportivo colorado, Magrão, do vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, além das duas equipes, que haviam sido enquadradas.