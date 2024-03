Grêmio e Inter estreiam na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, no dia 2 de abril. O Tricolor enfrenta o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia, enquanto o Colorado joga contra o Belgrano, em Córdoba, na Argentina. Ao mesmo tempo em que disputa as competições continentais, a dupla Gre-Nal ainda está no Gauchão 2024 e chegar à final do Estadual pode criar um dilema na cabeça dos treinadores.