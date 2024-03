As últimas rodadas do Gauchão foram marcadas por cobranças dos clubes à arbitragem. O Grêmio criticou a atuação no Gre-Nal, enquanto o Inter rebateu pedindo atenção do TJD pelo que considerou uma tentativa de condicionamento. Ainda houve Juventude e Caxias insatisfeitos com decisões nos jogos da semifinal. Ao todo, a FGF recebeu sete reclamações formais neste campeonato.