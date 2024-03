A Arena abre nesta quarta-feira (20), a partir das 11h, a venda de ingressos para o jogo de volta entre Grêmio e Caxias, pela semifinal do Gauchão. A partida está agendada para as 21h da próxima terça (26). Como venceu o duelo de ida no Estádio Centenário, por 2 a 1, o Tricolor joga por um empate para avançar à decisão do Estadual.