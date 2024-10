Os irmãos Marlon, 36 anos, e Kaue Araujo, 29, vivem em 2024 um dos melhores anos das suas carreiras no futsal. O mais velho vai disputar a final da Copa do Mundo no próximo domingo (6) pela seleção brasileira. O mais jovem foi finalista da Copa do Brasil e se prepara para jogar as semifinais do Campeonato Cearense e do Brasileirão pelo Fortaleza.