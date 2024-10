O sonho do hexa segue vivo na Copa do Mundo de futsal. Nesta quarta-feira (2), o Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2 e garantiu a classificação para a sua sétima final do torneio — cinco títulos e um vice-campeonato. Jogando na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, o time de Marquinhos Xavier marcou com Dyego, duas vezes, e Semenchenko, contra, para voltar para o jogo do título após 12 anos.