A trajetória que faz de Marquinhos Xavier, técnico da seleção brasileira de futsal, um gaúcho honorário

Treinador viveu período de grandes conquistas com a ACBF, em Carlos Barbosa, e deixou boas lembranças em quem conviveu com ele no Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está à frente do Brasil na busca do hexa na Copa do Mundo

01/10/2024 - 16h41min Atualizada em 01/10/2024 - 17h09min