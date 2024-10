Adversária do Brasil nesta quarta-feira (2), a Ucrânia jogará uma semi da Copa do Mundo de Futsal da Fifa pela primeira vez em 28 anos. Após ser goleada na estreia para a Argentina por 7 a 1, a equipe venceu todos os adversários do torneio até o momento — incluindo Holanda e Venezuela nos matas — com atuações sólidas.