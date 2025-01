Salmão com aspargos e molho de limão Slawomir Fajer / Shutterstock | Portal EdiCase

O termo “low carb” é usado para se referir a alimentação que reduz significativamente o consumo de carboidratos, como pão, massas e açúcar, e prioriza alimentos ricos em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais com baixo teor de carboidratos.

Ao diminuir a ingestão, o corpo passa a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia, promovendo a sua queima de maneira mais eficiente. Além disso, essa dieta aumenta a sensação de saciedade devido ao consumo de proteínas e gorduras, ajudando no emagrecimento.

Abaixo, confira como preparar 5 receitas low carb para o almoço!

Salmão com aspargos e molho de limão

Ingredientes

Salmão

4 filés de salmão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Molho de limão

Suco de 1 limão-siciliano

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Raspas de limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Aspargos

1 maço de aspargo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho picado. Aqueça uma frigideira antiaderente com azeite em fogo médio. Coloque os filés na frigideira, com a pele para baixo, e grelhe por 3-4 minutos. Vire e cozinhe por mais 2-3 minutos do outro lado, até dourar e cozinhar por dentro. Retire da frigideira e reserve.

Molho de limão

Na mesma frigideira, em fogo baixo, derreta a manteiga e adicione o suco de limão-siciliano. Acrescente o creme de leite fresco e mexa bem até formar um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e as raspas de limão-siciliano. Cozinhe por 2-3 minutos, mexendo ocasionalmente. Reserve.

Aspargos

Lave os aspargos e corte a parte dura da base. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e salteie os aspargos por 5 minutos, virando ocasionalmente, até ficarem levemente dourados e macios, mas ainda crocantes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão.

Disponha os filés de salmão em pratos individuais. Arrume os aspargos ao lado e regue com o molho. Sirva em seguida.

Filé de peixe com purê de couve-flor

Ingredientes

Filé de peixe

4 filés de peixe merluza

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Purê de couve-flor

Floretes de 1 couve-flor

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Purê de couve-flor

Em uma panela, cubra os floretes de couve-flor com água, adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Escorra a couve-flor e transfira para um processador. Adicione a manteiga, o creme de leite, uma pitada de sal e a noz-moscada. Bata até obter uma textura cremosa. Reserve.

Filé de peixe

Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente com azeite em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 3 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados e cozidos por dentro.

Coloque uma porção do purê de couve-flor no prato. Disponha o filé de peixe grelhado ao lado ou sobre o purê. Sirva em seguida.

Panqueca de coco com frango desfiado

Ingredientes

Massa da panqueca

4 ovos

1/4 de xícara de chá de farinha de coco

1/4 de xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Recheio

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de molho de tomate caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica picante a gosto

Modo de preparo

Massa da panqueca

Em uma tigela, misture os ovos, a farinha de coco, o leite de coco, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente líquida. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Despeje uma pequena quantidade de massa na frigideira e espalhe para formar um disco fino. Cozinhe por cerca de 2 minutos até a base dourar, vire com cuidado e cozinhe o outro lado por mais 1-2 minutos. Repita até acabar a massa.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o frango desfiado e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Coloque uma porção do recheio no centro de cada panqueca e enrole delicadamente. Sirva em seguida.

Almôndegas de frango ao molho de tomate

Almôndegas de frango ao molho de tomate

Ingredientes

Almôndegas

500 g de frango moído

1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 tomates maduros batidos no liquidificador

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, coloque o frango moído, o ovo, a farinha de amêndoas, a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Molde pequenas bolinhas com as mãos, deixando todas de tamanho semelhante para cozinhar uniformemente.

Aqueça em fogo médio uma frigideira grande com um fio de azeite. Doure as almôndegas por cerca de 2-3 minutos de cada lado, apenas para selar. Retire e reserve.

Molho de tomate

Na mesma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente os tomates batidos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, adicionando um pouco de água se o molho ficar muito espesso.

Coloque as almôndegas no molho de tomate e cozinhe por mais 10-15 minutos, até que estejam completamente cozidas e o molho tenha apurado o sabor. Finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Bacalhau ao forno com brócolis e tomate

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado em lascas

Floretes de 1 brócolis

2 tomates maduros fatiados

1 cebola cortada em rodelas

3 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o bacalhau em água fervente em fogo médio por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente em fogo médio com uma pitada de sal por 3 minutos. Retire e mergulhe-os em água gelada para interromper o cozimento. Escorra e reserve.

Em uma travessa, espalhe um pouco de azeite no fundo. Faça uma camada com as rodelas de cebola e os tomates fatiados. Distribua o bacalhau sobre essa camada, intercalando com o brócolis. Polvilhe o alho picado por cima e tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio generoso de azeite de oliva.