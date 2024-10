O jogo que faltava para completar os duelos de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal 2024 foi realizado neste domingo (27), e com goleada. O Guarani venceu a Associação Entre-Ijuís Futsal (AEF) por 5 a 1, em partida realizada no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen.