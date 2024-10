A segunda equipe classificada para as quartas de final do Gauchão de Futsal 2024 é a Uruguaianense, que, jogando em casa, venceu o Lagoa por 4 a 1, neste domingo (27). O duelo disputado no Ginásio Gilberto Oscar Miranda Schmitti, em Uruguaiana, foi quente, com confusões e expulsão, mas, acima de tudo, um duelo de qualidade dentro da quadra.