O Cerro Largo Futsal recebeu o Atlântico na noite deste sábado (26) e não ultrapassou os 2 a 2 no placar do Ginásio Roque Reinaldo Nedel. Com o resultado, o Galo de Erechim é o primeiro time a confirmar classificação para as quartas de final do Gauchão de Futsal. O adversário da próxima fase ainda não está definido e depende das pontuações das demais equipes que avançarem.