Gaúcho e hexacampeão mundial de futsal, Marlon manda recado ao RS: "Está aqui a medalha tão sonhada"

Jogador criado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, enviou vídeo a Zero Hora no qual deixa mensagem à população do Estado

08/10/2024 - 17h19min Atualizada em 08/10/2024 - 17h21min