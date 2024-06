Ainda faltam cerca de quatro meses para a Copa do Mundo, mas os adversários primeira fase já estão no radar de Marquinhos Xavier, treinador da seleção brasileira de futsal. A busca de informações sobre os adversários do Grupo B será uma etapa fundamental, até porque Cuba, Croácia e Tailândia não estiveram entre os adversários do Brasil no ciclo preparatório para o Mundial.