Com início previsto para 12 de maio, o Campeonato Brasileiro de Futsal vai distribuir mais de R$ 500 mil em premiações. Novidade no calendário da modalidade, a competição terá a participação de dois times gaúchos: o Passo Fundo Futsal e o Carazinho. Veja, abaixo, os valores divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), organizadora do Brasileirão.