Com 10 partidas e 62 gols, as etapas regionais da Taça Farroupilha movimentaram os quatro cantos do Rio Grande do Sul neste sábado (27) à noite. Estão definidos os semifinalistas nas regiões do Alto Uruguai, Noroeste, Norte, Planalto, Metro-Serra e Central. Os confrontos eliminatórios começam nesta terça (30).