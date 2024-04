Uma das sensações do futsal gaúcho nos últimos anos vem da Terra dos Morangos ou do Berço dos Dinossauros — como também é conhecida a cidade em função dos fósseis encontrado por lá. A AAGF, de Agudo, na região central do Estado, retomou as atividades em 2022 — depois de 18 anos parada — e participou da terceira divisão da Liga Gaúcha.