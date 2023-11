De Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essa foi a mudança feita por Marly Isabel Inácio Carvalho ou, simplesmente, Bebel, para dar sequência à carreira no futsal. Em terras gaúchas desde março do ano passado, a pivô de 25 anos foi campeã gaúcha com a Celemaster em 2022 e 2023, além de ter sido eleita a melhor em quadra na última final, com três dos seis gols uruguaianenses diante da Malgi.