As Gurias Gremistas estrearam com tropeço na Copa São Paulo. Na tarde desta terça-feira (5), perderam para o Flamengo por 3 a 2 no Estádio do Canindé, em São Paulo. O Tricolor saiu na frente, com gols de Eduarda Dalla Rosa e Raissa Rocha. Mas o rubro-negro virou com Mariana, Gica e um contra, da lateral-direita Paola.