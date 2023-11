O Inter já tem um novo favorito para assumir o comando técnico com a iminente saída de Lucas Piccinato. Trata-se de Breno Basso, que está no Athletico-PR e conquistou o Campeonato Paranaense na última semana. Além do título estadual, o Furacão acabou sendo rebaixado para a Série A-2 do Brasileirão, competição que irá disputar na próxima temporada.