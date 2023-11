Depois de abrirem vantagem na última quarta-feira (22), quando venceram por 2 a 0, as Gurias Coloradas confirmaram o título gaúcho feminino neste domingo (26). Jogando na Arena do Grêmio, o Inter empatou em 1 a 1 com as donas da casa e garantiu o pentacampeonato da competição, desde a reabertura dos departamentos em 2017.