O Brasil de Farroupilha busca retomar a hegemonia entre os times do Interior no Gauchão Feminino. A partir das 15h deste domingo (19), no Alfredo Jaconi, o rubro-verde enfrentará o Juventude em busca do tricampeonato do Interior. Em jogo único, apenas a vitória interessa. Se empatar, decidirá o título nos pênaltis.