O time feminino do Juventude fechará a temporada atuando no Alfredo Jaconi. No próximo domingo (19), às 15h, as Gurias Jaconeras receberão o Brasil-Far para a disputa do título do Interior no Gauchão Feminino. A definição será em partida única, portanto, quem vencer fica com a taça. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis.