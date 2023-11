As Gurias Gremistas confirmaram o favoritismo e conquistaram a vaga à final do Gauchão Feminino. Neste domingo (12), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, venceram o Brasil-Far por 5 a 0 (7 a 1, no agregado) para garantir Gre-Nal na final do Estadual. Os gols foram de Raquel Fernandes, três vezes, Rafa Levis e um contra, da zagueira Kattu.