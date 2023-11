O campeão do Interior deste Gauchão Feminino ainda é uma incógnita. No entanto, o que se sabe é que a taça ficará na Serra Gaúcha: Juventude e Brasil de Farroupilha a disputarão neste domingo (19), às 15h, no Alfredo Jaconi. O embate será em jogo único. Portanto, quem vencer ficará com o título. Enquanto, em caso de empate, tudo será definido nos pênaltis.