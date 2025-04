Grêmio e Inter encaram o Gre-Nal 447 como uma chance para recomeçar

Partida terá início às 21h deste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

O futebol é um constante recomeçar. O Gre-Nal é um risco permanente. Eis o perigo de recomeçar em um clássico. Pois no duelo de número 447 entre Grêmio e Inter os dois lados viverão, a partir das 21h deste sábado (19), um reinício. É apenas a quinta rodada do Brasileirão, mas a peleia na Arena reverberará por dias, semanas, meses, anos. Tudo dependerá do que acontecer em campo.

Para o anfitrião, começa a vida pós Gustavo Quinteros. Seja quem for o próximo técnico gremista, ele observará de longe a partida. Por ora, a direção gremista protege as feridas deixadas pelo técnico argentino com o interino James Freitas. O Gre-Nal é um clássico tão enraizado com o seu passado a ponto de contabilizar numericamente jogo a jogo a sua história. A medida faz parte da aura quando azuis e vermelhos se encontram, mas também cria estigmas.

O último duelo com um interinato terminou bem para o Grêmio e mal para o interino da ocasião, no caso Odair Hellmann. Em 2015, na semana Gre-Nal, o Inter criou um fato novo ao demitir Diego Aguirre às vésperas do enfrentamento contra o maior rival. Parece que foi ontem , mas lá se vão 40 clássicos desde o Gre-Nal do 5 a 0.

James e seu jogadores, os mesmos treinados por Quinteros, terão de superar a desconfiança deixada pelo time até aqui em 2025. Terão a responsabilidade de entregar para o futuro técnico um clube fora da zona de rebaixamento. O Grêmio é 17º colocado. É apenas a quinta rodada, mas faz bem afastar o quanto antes fantasmas assustadores. Assombrações desse tipo não são saudáveis na hora de assinar com um novo treinador.

Ainda há a incômoda sequência de resultados diretos contra o Inter. São sete partidas sem superar os colorados, o que não acontecia desde 2014.

Encontro de velhos conhecidos

Não serão necessárias apresentações. James foi auxiliar de Roger Machado em sua primeira passagem como técnico do Grêmio. Entende a visão de futebol do treinador colorado. Sabe o que passa pela cabeça dele na hora de recomeçar.

Porque toda vez que se perde um jogo há a necessidade de recomeçar. E depois de muito tempo o Inter perdeu. Antes da derrota para o Palmeiras, na quarta-feira (16), a última vez que os colorados foram derrotados em um jogo oficial havia sido no ano passado.

Em 2024, Roger ergueu uma sequência de 16 partidas sem ser batido. Este ano, a série chegou a 17. Após o 1 a 0 sofrido para o Palmeiras, os colorados querem reiniciar a contagem logo.

É só a quinta rodada, mas a tabela emite sinais. A meta é estar no bolo dos primeiros colocados até a parada para a disputa do Mundial, quando Flamengo e Palmeiras estarão em campo, e o Inter poderá recarregar suas energias para a segunda perna do Brasileirão. A diferença para os dois rivais está em cinco pontos. Se não reencontrar a vitória neste sábado, a distância pode pular para oito pontos cedo demais.

Recomeçar é preciso

O Brasileirão ainda não tem os seus contornos definidos, são apenas cinco rodadas. Mas quem recomeçar da melhor forma na noite deste sábado se revitalizará e ganhará ânimo para o restante do campeonato.

Recomeçar é preciso para gremistas e colorados, o que é sempre um perigo em um Gre-Nal.

