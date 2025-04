Antes do Gre-Nal, Inter perde em casa para o Palmeiras e encerra sua série invicta

A casca criada pelo Inter em 17 jogos de invencibilidade foi quebrada bem diante do seu torcedor na noite desta quarta-feira (16). Sem o lustro de atuações recentes, o time de Roger Machado viu o longo período sem perder ruir contra o Palmeiras, outro postulante ao título do Brasileirão.

Em uma partida mais peleada do que vistosa, os palmeirenses deixaram o Beira-Rio com o 1 a 0 e a vice-liderança do Brasileirão — atrás do Flamengo apenas nos critérios de desempate — após quatro rodadas.

A partida foi a primeira de uma série de cinco do Inter em Porto Alegre. A segunda será no sábado (19), quando será disputado do clássico Gre-Nal 447, na Arena. Com cinco pontos, o Inter ocupa, momentaneamente, a nona colocação. Já são cinco de distância para o líder.

Pouca inspiração no primeiro tempo

Por vezes é assim, de onde muito se espera pouco sai, como no primeiro tempo desta partida. Não é que os dois times tenham se preocupado mais em defender do que atacar. Tentaram.

Foram insistentes nos primeiros 50 minutos de jogos. Todo esforço não foi suficiente para transpor os sistemas defensivos. Para sair gol só se um erro fora da curva tomasse forma no Beira-Rio.

Quase aconteceu aos 20 segundos. Anthoni fez uma saída de bola mascada. Bernabei atravessou o passe na frente da área. O chute de Facundo Torres chegou lento nas mãos do goleiro colorado. O Palmeiras teve outras duas finalizações sem perigo nos primeiros 10 minutos.

O Inter teve de trocar a profundidade de Wesley, com desconforto muscular, pelo volume de jogo oferecido por Bruno Tabata, titular pela primeira vez no ano. Não funcionou a contento.

Pretensioso, Bernabei arriscou de bem longe. O arremate fraco passou longe do gol. Foi a única finalização do Inter no primeiro tempo.

Aos 28 minutos, Roger realizou a sua primeira toca. Ela foi tática. Vitinho mudou de posição com Tabata. O primeiro foi para a direita, o segundo para a esquerda.

O panorama seguiu o mesmo. Os colorados conseguiram tocar na bola dentro da área do Palmeiras somente duas vezes. Ambas sem causar estrago.

O Palmeiras, apensar das investidas do garoto Estêvão, não teve melhor sorte. Nos acréscimos, Torres arriscou mais uma fez de média distância. Desta vez, o destino da bola foi a linha de fundo.

Gol sofrido e chances perdidas

O Inter voltou mais assanhado para o segundo tempo. Com 30 segundos fez mais do que durante todo o primeiro tempo. Valencia teve chance dentro da área, mas finalizou mal. O equatoriano, aos 28 teve outra grande oportunidade. Desviou, na pequena área, para a bola explodir no peito de Weverton.

Quando o goleiro palmeirense realizou sua primeira defesa, o jogo já estava 1 a 0 para os paulistas. Richard Ríos ganhou de Bernabei pelo lado e colocou a bola na área. Livre, Facundo Torres venceu o último obstáculo, Anthoni, para abrir o placar.

No ataque seguinte, o goleiro colorado salvou no canto inferior o que seria o segundo gol dos visitantes em arremate de Estêvão.

A alternativa para uma reação colorado foi a entrada de Borré. O Inter levantou bastante bolas na área. Ameaçou pelo fundo e conseguiu, em uma bola lançada para Valencia, levar perigo.

O centroavante saiu na cara do goleiro, mas não conseguiu superá-lo. No final da partida, o Palmeiras ainda teve um gol anulado por impedimento. O destino era mesmo a derrota por 1 a 0.

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado

BRASILEIRÃO — 4ª rodada — 16/4/2025

INTER (0)

Anthoni; Aguirre (Diego Rosa, 33'/2ºT), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Romero, 33'/2ºT), Bruno Henrique (Ronaldo, 24'/2ºT), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, 14'/2ºT), Alan Patrick e Vitinho (Borré, 24'/2ºT); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS (1)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez) e Richard Ríos; Felipe Anderson (Alan, 30'/2ºT), Estêvão (Mauricio, 37'/2ºT) e Facundo Torres (Bruno Fuchs, 30'/2ºT); Vitor Roque (Paulinho, 30'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

GOL: Facundo Torres, aos 18min do 2ºT.

CARTÃO AMARELO: Gómez (P).

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima (MG) auxiliado por Alessandro Matos (BA) e Felipe Alan de Oliveira (MG). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

PÚBLICO: 30.665 (27.957 pagantes).

RENDA: R$ 707.347,50.

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Sábado, 19/4 — 21h

Grêmio x Inter

Arena do Grêmio — Brasileirão (5ª rodada)