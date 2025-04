Retorno de atacante é trunfo para o Inter voltar a ter força pelas pontas, como fez nos Gre-Nais com Roger

Wesley é a esperança do Inter de voltar a ter força pelos lados Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O retorno de Wesley é um dos principais trunfos do Inter para o Gre-Nal 447, marcado para 21h deste sábado, na Arena, válido pela quinta rodada do Brasileirão. E não apenas pelo que tem feito em campo, mas pela posição que ocupa e pela execução da função.

Ter ao menos um dos pontas com velocidade e confiança é vital no modelo de jogo de Roger Machado. E que deu certo em quase todos os clássicos sob comando do técnico.

No primeiro clássico do treinador pelo Inter, no Brasileirão do ano passado, a vitória saiu após uma jogada dupla de lado de campo. Alan Patrick cruzou da direita, a bola foi para o outro lado e Bernabei chutou na esquerda para o desvio de Borré.

Depois, no Gauchão 2025, o gol de empate no Gre-Nal da fase de grupos foi uma cabeçada de Fernando em um escanteio. E na partida de ida da final do Estadual, os dois gols do 2 a 0 saíram após cruzamentos rasteiros, um de cada lado. Só na finalíssima não se repetiu a cena, já que o gol de Valencia foi de falta.

Tabelamento pelas pontas

O Inter trama muito pelos lados do campo. O entrosamento entre Bernabei e Wesley foi fundamental no ano passado. Em 2025, a mecânica funcionou também quando Carbonero apareceu por lá. Do lado direito, Braian Aguirre se consolidou e conseguiu ter boas tabelas com quem apareceu no setor, como Vitinho e Wesley eventualmente. Nas últimas partidas, reapareceu Bruno Tabata, antigo titular. E, contra o Palmeiras, voltou Gabriel Carvalho.

Para o Gre-Nal, Roger não terá Carbonero, que sofreu uma lesão muscular contra o Fortaleza e ficará de fora por algumas semanas.

Ainda não está confirmada a volta de Wesley. E nem será até antes de faltar pouco tempo para a bola rolar. Os mistérios fazem parte do ambiente pré-clássico. Na última entrevista, Roger disse:

— Wesley teve um desconforto. Mas como já teve um episódio assim, quando jogou com um pouco de desconforto, que depois se transformou em lesão, deixa uma insegurança no atleta de novamente acabar ficando mais tempo fora. Vamos ver como vai estar clinicamente.

Sem ele, o Inter terá de contar com uma contribuição maior do que as que deram Vitinho e Bruno Tabata contra o Palmeiras. Gabriel Carvalho, que entrou no meio do segundo tempo, viveu seus primeiros minutos em campo na temporada, após a fratura no pé durante a preparação da seleção sub-20 para o Sul-Americano da categoria, em janeiro. Ainda não será ele o fator diferencial. E Gustavo Prado não vem recebendo oportunidades, seria uma surpresa ser titular logo no Gre-Nal.

O teste que fará no treino desta sexta-feira será fundamental para Wesley. E também para Roger ter certeza do tamanho do problema que terá para resolver caso não possa contar com seu titular pelo lado do campo.