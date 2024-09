O Botafogo segue isolado na liderança do Brasileirão, com 56 pontos, após vencer o Fluminense, por 1 a 0. O Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. E o Fortaleza superou o Bahia por 4 a 1 no sábado (21), na Arena Castelão, e agora está na terceira colocação.