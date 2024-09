O Botafogo fechou mais uma rodada na liderança do Brasileirão. A vitória do time carioca no sábado (14) manteve o Corinthians no Z-4 — caiu para 18°. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras venceu o Criciúma, por 5 a 0, e assumiu o segundo lugar. São Paulo e Bahia venceram, e permanecem no G-6.