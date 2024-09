Foi com emoção, reação e com virada. O Juventude voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o Verdão derrotou o Fluminense, mais uma vez, na temporada, por 2 a 1. Arias marcou no primeiro tempo, mas na segunda etapa Ronaldo e Marcelinho viraram para o time de Jair Ventura.