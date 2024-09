Em mais uma partida de total imposição sobre o adversário, o Inter atropelou o Cuiabá no Beira-Rio para quase 30 mil pessoas. O 3 a 0, gols de Alan Patrick, Mercado e Borré, ficou até barato para os oponentes. Com o resultado, o time de Roger Machado termina a 26ª rodada na oitava posição, a quatro pontos do G-6 mas com dois jogos a menos do que o Bahia, sexto colocado. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo.