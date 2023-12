No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (3). Válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a partida foi marcada por vaias e protestos da torcida alvinegra. A equipe carioca completou 10 jogos sem vencer.