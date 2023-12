O Botafogo fez história no Brasileirão 2023. Infelizmente, não como a torcida esperava. Depois de terminar o primeiro turno com a maior pontuação já alcançada por um clube — 47 pontos no total — e começar o returno com uma larga vantagem, a equipe carioca caiu de rendimento, emendou 10 jogos sem vitória na reta final e, na última rodada, contra o Inter, pode conquistar no máximo uma vaga direta à Libertadores.