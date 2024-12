Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards

Vinícius Júnior levantou mais um troféu nesta sexta-feira. Dez dias após ser eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, o atacante brasileiro voltou à carga e recebeu a mesma honraria, desta vez concedido pela Globe Soccer Awards, em cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.