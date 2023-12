Quando o Botafogo venceu o Inter por 3 a 1, no Nilton Santos, a equipe carioca tinha 13 pontos de vantagem para o segundo colocado e virou o turno na liderança com a melhor campanha da história dos pontos corridos. No entanto, tudo isso mudou. A vantagem do time na liderança dissolveu e, chegando na última rodada do Campeonato, o time não tem mais chances de ser o campeão brasileiro de 2023.