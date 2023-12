Com a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense e seu empate com o Cruzeiro, o Botafogo não pode mais conquistar o título do Brasileirão 2023. Dono da melhor campanha de primeiro turno da história da competição, o clube alvinegro dá adeus ao sonho do troféu que pareceu muito próximo, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado após a 18ª rodada. No entanto, o Botafogo não é um caso inédito de derrocada no futebol mundial.