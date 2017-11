Bruno Cantini / Atlético-MG

Aproveitar o feriado para descansar? Não na Cidade do Galo. Nesta quinta-feira (2), o técnico Oswaldo de Oliveira comandou o segundo treino com os titulares do Atlético-MG de olho na partida contra o Santos, que acontece neste sábado. Assim como na quarta, o treinador manteve Cazares no lugar de Valdívia, que trabalhou com os reservas.

Fora do último treino com bola, Adilson voltou a treinar normalmente. O volante voltou ao grupo titular na vaga que foi ocupada por Yago durante sua ausência. Com as alterações, o time foi escalado no 4-2-3-1, intercalando com 4-4-2, com Robinho atuando mais à frente. A equipe titular da atividade foi formada por Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Cazares; Fred.

Com o sonho de garantir uma vaga na Libertadores, Oswaldo de Oliveira cobrou movimentação e transições rápidas. Jogadas com bolas paradas também foram destaque no treino.