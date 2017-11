Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O meia Jadson ironizou as críticas que tem recebido por conta da sua forma física. Após a derrota para a Ponte Preta, uma foto do jogador sem camisa foi usada por torcedores revoltados com a queda de desempenho da equipe.

Nesta quinta-feira, Jadson usou seu Instagram para exibir a boa forma física. Ele postou a foto com a barriga de fora, ao lado de um amigo, e escreveu: Se tá ruim para mim, imagine pro craque de Londrina #Andre.

Reprodução / Instagram

Nesta semana, após torcedores reclamarem da forma física de Jadson usando a foto do jogo contra a Ponte Preta, a comissão técnica e a diretoria saíram em defesa do meia. O preparador físico Walmir Cruz disse que Jadson está com o mesmo peso de 2015. Já o gerente de futebol Alessandro Nunes destacou o profissionalismo dos atletas.

— Eu acho engraçado alguns pontos que vocês se apegam para fazer uma avaliação técnica. Pode ser física, o cara não está comprometido e está indo para balada. No último ano falaram que o Jô estava isso ou aquilo por causa de uma foto também. Mas agora o Jô está do mesmo jeito ou está melhor só por causa dos gols? Nós fazemos uma avaliação diária e não podemos detectar um mau momento tecnicamente a um problema físico que não existe. Hoje em dia os atletas são muitos profissionais — disse Alessandro, na última quarta-feira.

Apesar de estar bem fisicamente, de acordo com a comissão técnica alvinegra, Jadson perdeu a vaga no time titular. Nos dois treinos que esboçou a equipe para o Dérbi de domingo, o técnico Fábio Carille escalou o atacante Clayson na vaga do meia.